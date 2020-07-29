مركز "غامالي" يعلن موعد الحصول على تصريح لتداول لقاحه ضد كورونا

أعلن مصدر في المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي" أنه من المقرر تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا في 10-12 آب / أغسطس المقبل.

وقال المصدر: "في 10 - 12 أغسطس، يجب أن تكون وثائق التسجيل جاهزة، وبعد الحصول على الموافقة من هيئة الرقابة الصحية، من المقرر الحصول على تصريح تداول مدني في 15-16 أغسطس".

وفي وقت سابق أعلن مدير المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي" ألكسندر غينتسبورغ، أن اللقاح ضد كوفيد 19، سيكون مناسبًا للجميع باستثناء الأشخاص، الذين يعانون من أمراض مزمنة شديدة في جهاز المناعة.

وكان مدير المركز القومي الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبورغ، قد أعلن في 21 حزيران/ يونيو الماضي، أن اللقاح الذي تم تطويره بالاشتراك مع وزارة الدفاع الروسية يساعد في الحماية من فيروس كورونا لأكثر من عامين، لافتاً إلى أن روسيا بحاجة لإنتاج، حوالي 50-60، وربما 70 مليون جرعة.