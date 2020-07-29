مينسك: أجهزة الأمن الروسية لم تبلغنا بنقل مسلحين تابعين لشركات عسكرية عبر أراضينا

أعلن سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي، أندريه رافكوف، اليوم الأربعاء، أن جهاز الأمن الفدرالي الروسي والاستخبارات الروسية، لم يبلغا بيلاروس عن اعتزامهما نقل عناصر شركة عسكرية خاصة عبر أراضيها.

مينسك - سبوتنيك. ونقلت وكالة "بيلتا" الحكومية عن رافكوف، قوله: "إذا كان هناك عملية نقل عناصر شركة عسكرية خاصة لمكان ما، ولا سيما عبر أراضي بيلاروس، فعلى الأرجح، لكانت الأجهزة الأمنية قدمت توضيحات محددة، لأن هذا أمر جاد جدا. لكن ما حدث، أننا لم نتلق معلومة كهذه، لا من جهاز الأمن الفدرالي

ولا الاستخبارات، ولا أي جهة أخرى"، واصفا الوضع بأنه "أمر مزعج للغاية".

وأعلنت السفارة الروسية أن السلطات البيلاروسية لم تبلغ السفارة الروسية عن أي اعتقالات لـ 33 مواطنا روسيا على أراضي الجمهورية، والتي تم الإبلاغ عنها سابقا في وسائل الإعلام، وطلبت البعثة الدبلوماسية الروسية معلومات رسمية من السلطات المختصة في بيلاروس.

واعتقلت السلطات في بيلاروس، ليلا، أكثر من 30 مقاتلا تابعين لشركات عسكرية أمنية أجنبية خاصة بالقرب من مينسك.