روسيا تعتقل عسكريا بتهمة الخيانة والتجسس لصالح إحدى الدول المجاورة

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس، عن اعتقال جندي من أسطول البحر الأسود الروسي، في مدينة سيفاستوبول بتهمة "الخيانة العظمى" وجمع المعلومات لصالح المخابرات الأوكرانية.

وجاء في بيان الجهاز: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي جنديًا من أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول كان يجمع وينقل المعلومات التي تعتبر أسرار دولة إلى مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع في أوكرانيا. وتم فتح قضية جنائية بموجب المادة "الخيانة العظمى".

ولم يذكر البيان تاريخ اعتقال المتهم بالضبط ولكن المحكمة قد حكمت على الجندي بالسجن.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قد أعلن، في وقت سابق، إلقاء القبض على جاسوس أخر كان ينقل معلومات سرية تتعلق بالتعاون العسكري التقني وصناعة الدفاع الروسية لاستخبارات حلف شمال الأطلسي.

وتم فتح قضية جنائية ضد سافرونوف بموجب المادة 275 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (خيانة الدولة)، قد يواجه سافرونوف عقوبة السجن لمدة 20 عاماَ.