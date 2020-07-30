تعاون بحثي بين روسيا وأمريكا حول فيروس "كورونا"

أعلنت الأكاديمية الروسية للعلوم، أنها ستوقع مع الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون بحثي حول فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19).

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للأكاديمية في بيان: "من المخطط تطوير أشكال جديدة من التعاون والحوار الثنائي في جميع المجالات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وطبيعته وطرق العلاج والوقاية".

وأشار البيان إلى أن الطرفين يخططان لتطوير التعاون بين العلماء في مجال البحوث الوبائية والفيروسية والبيولوجية الجزيئية لفيروس كورونا المستجد، ودراسة الفيزيولوجيا المرضية للعدوى الجديدة في النمذجة الرياضية والحاسوبية لانتشار الوباء والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للفيروس وتعزيز الأمن العالمي ومواجهة التهديدات البيولوجية.

وسيوقع على البروتوكول نيابة عن الأكاديمية الروسية للعلوم، رئيس الأكاديمية، ألكسندر سيرغييف ورئيس الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم مارشا ماكنوت، وكذلك رئيسي الأكاديمية الوطنية للطب، فيكتور دزاوي والأكاديمية الوطنية للتكنولوجيا جون أندرسون. سيتم التوقيع في مؤتمر عبر تقنية الفيديو.