مركز "فيكتور" الروسي يراقب متطوعي اختبار لقاح ضد كورونا

كشفت هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية ("روس بوتريب نادزور")، اليوم الخميس، أن جميع مواعيد إجراء التجارب السريرية في مركز "فيكتور" لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، مجدولة، ومراقبة المتطوعين ستستغرق من 3 إلى 6 أسابيع.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المركز الروسي لمكافحة الفيروس التاجي ، نشر على موقعه الرسمي "ستوب كورونا فيروس.ر إف" نقلاً عن "روس بوتريب نادزور": "مواعيد إجراء التجارب السريرية مجدولة، بما في ذلك وفترات مراقبة المتطوعين قبل وبعد التطعيم (من 3 إلى 6 أسابيع وفقًا لخطط العلاج) ، بالإضافة إلى مواعيد جميع الاختبارات المعملية اللازمة التي تسمح بتحديد الامتثال للمعايير الرئيسية اللازمة لتسجيل اللقاح".

وأوضحت "روس بوتريب نادزور" أنه في الوقت الحاضر يمر لقاح البيبتيد "إبيفاك كورونا" عبر مرحلة التجارب السريرية للتأكد من سلامته وفعاليته.

يذكر أن فعالية اللقاح سيتم تقييمها باستخدام الأساليب المختبرية، لذلك لن يضطر المتطوعون إلى التماس مع فيروس كورونا.

وكان مدير المركز القومي الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبورغ، قد أعلن في 21 حزيران/ يونيو الماضي، أن اللقاح الذي تم تطويره بالاشتراك مع وزارة الدفاع الروسية يساعد في الحماية من فيروس كورونا لأكثر من عامين، لافتاً إلى أن روسيا بحاجة لإنتاج حوالي 50-60، وربما 70 مليون جرعة.