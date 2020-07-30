الخارجية الروسية تعرب عن قلقها إزاء الوضع بين أرمينيا وأذربيجان

أعرب نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف، عن قلقه بشأن تأزم الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، مشيرا إلى ضرورة حل النزاع بالطرق السلمية.

وقال زايتسيف في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "روسيا قلقة للغاية إزاء تفاقم الوضع مؤخرا على الحدود الأرمينية الأذربيجانية ، نحن مقتنعون بان نزاع قره باغ طويل الأمد مثل أي خلاف آخر على الساحة الدولية، لذا يجب حل النزاع بالطرق السلمية حصرا من خلال المفاوضات الدبلوماسية".

وأشار زايتسيف إلى أن القيادة الروسية بذلت كل الجهود اللازمة لمنع المزيد من التصعيد، بما في ذلك خلال التواصل مع الشركاء الرئيسيين في المنطقة".

وتابع زايتسيف: "على وجه الخصوص المحادثات الهاتفية الأخيرة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظرائه الأذربيجاني والأرميني، وكذلك المناقشات مع الجانب التركي للوضع في منطقة ما وراء القوقاز وبالتحديد في قره باغ".

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الخميس، أن الجانب الأذربيجاني خرق لنظام وقف إطلاق النار على الحدود الأرمينية الأذربيجانية 15 مرة.

ووفقا لباكو، قتل 12 جنديا أذربيجانيا بينيهم جنرال، نتيجة للصراع الحدودي. وأعلن الجانب الأرميني مقتل ستة جنود وإصابة تسعة جنود ومدني واحد.

وتتبادلان أذربيجان وأرمينيا المسؤولية عن الوضع الناشئ وأعرب عدد من الدول والمنظمات الدولية عن قلقه إزاء الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية ودعا الأطراف إلى الحوار.