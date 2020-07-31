حادث سير في شبه جزيرة القرم يودي بحياة 8 أشخاص وإصابة آخرين

صرح المتحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، بأن 8 أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب آخرون جراء تصادم حافلة ركاب صغيرة وشاحنة على طريق تافريدا السريع بالقرب من مقاطعة بيلوغورسك في شبه جزيرة القرم الروسية.

ووفق المتحدث: "وقع الحادث عند الساعة 6.40 في جمهورية القرم، بمقاطعة بيلوغورسك، على طريق تافريدا السريع".

МВД проводит проверку по факту ДТП, в котором погибли восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым https://t.co/2JX4Vk88ek pic.twitter.com/trsWPof6UO — Крыминформ (@crimeainform) July 31, 2020

وأشار المتحدث إلى أن الحادث وقع جراء تصادم حافلة ركاب صغيرة بشاحنة كانت تقف على الطريق، مما أدى لإصابة 15 شخصا كانوا على متن الحافلة، من بينهم 8 أشخاص لاقوا حتفهم، والبقية نقلوا إلى المستشفيات بينهم طفلان، لم يصابا بأذى".