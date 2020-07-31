اعتقال متطرفين من "جماعة التبليغ" في ضواحي فولغاغراد الروسية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي، اليوم الجمعة، عن اعتقال 6 أفراد من منظمة "جماعة التبليغ" الإرهابية المحظورة في روسيا، في ضواحي فولغاغراد.

وقال الأمن في بيان له " ألقت قوات الأمن الفيدرالي بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على عناصر من "جماعة التبليغ" الإرهابية (المحظورة في روسيا)، في منطقة فولغاغراد.

وتم فتح قضية جنائية ضد قائد الخلية و5 آخرين، لقيامهم بتنظيم أنشطة إرهابية متطرفة".

وجاء في البيان أيضا، بأنه تم العثور على عدد من عناوين السكن لأعضاء في المجموعة، بالإضافة لمطبوعات وضعتها وزارة العدل الروسية في قائمة المواد المتطرفة وصادرتها، بالإضافة إلى وثائق أخرى تؤكد تورط هؤلاء الأشخاص في منظمة "جماعة التبليغ".

وتابع البيان "تم اعتقال المشتبه بهم وفقا للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية في روسيا، ويتم التحقيق مع الأشخاص الذين تم القبض عليهم".

يذكر أن أنشطة "جماعة التبليغ" في روسيا، حظرت في عام 2009. وجاء في قرار المحكمة العليا أن نشاط المجموعة الدينية يهدف إلى تفتيت الأراضي الروسية والتمييز بين المواطنين الروس على أسس دينية، فضلا عن تقديم الدعم للمنظمات الإرهابية الدولية".