بوتين يوعز بتحسين إجراءات الحصول على الجنسية الروسية

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، تعليمات إلى مجلس الوزراء، لتقديم اقتراحات حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، تتضمن تحسين إجراءات الحصول على الجنسية الروسية.

وجاء في بيان الكرملين "تقوم الحكومة الروسية بتحليل ا لإجراءات الحالية المتعلقة بتقديم طلبات الحصول على الجنسية الروسية من قبل المواطنين الأجانب، وتكلفة تلك الخدمات من إعداد وتقديم الوثائق، وإعداد مقترحات لتحسين هذه الإجراءات وإلغاء النفقات غير المعقولة".

وأضاف البيان "ووضع هذه المقترحات في إطار مجموعة العمل بشأن تنفيذ سياسة الدولة للهجرة إلى روسيا الاتحادية للفترة 2019-2025 وتقديمها في موعد أقصاه الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

ودخل في الـ 24 من الشهر الجاري، قانون يسهل الحصول على الجنسية الروسية حيز التنفيذ، المتضمن عدم الحاجة للاستغناء عن الجنسية الأصلية للمتقدم، بالإضافة لتقليل المدة الزمنية التي يجب على المتقدم قضاؤها في روسيا، للحصول على الجنسية.

يذكر بأن الرئيس الروسي كان قد وقع، في وقت سابق، على مرسوم يتعلق بتبسيط الإجراءات للمواطنين الأجانب أو عديمي الجنسية للحصول على الجنسية الروسية.