اصطياد أكبر سمكة تونة قبالة جرز الكوريل الروسية

أعلن صيادون روس عن نجاحهم باصطياد سمكة تونة زرقاء عملاقة في منطقة جرز الكوريل الواقعة شمال شرقي روسيا.

وذكر مسؤولون في الميناء الشمالي لوكالة "سبوتنيك" أن "السمكة التي تم اصطيادها في البحر يبلغ وزنها نحو 184 كغ وهي الأولى من نوعها بهذا الحجم في هذه المنطقة".

На Курилах выловили гигантского голубого тунца https://t.co/N55gCj848v pic.twitter.com/7bJim1xzxp — РИА Новости (@rianru) July 31, 2020

وأشار المسؤولون أنه تم اصطياد نحو 13 سمكة تونة كبيرة ونقلها إلى ميناء فلاديفوستوك البحري وبلغ الوزن الإجمالي لها نحو 2567 كغ.

وتعد هذه الحمولة وعملية الصيد الأخيرة إنجازا كبيرا للصيادين والشركة المسؤولة عن الثروة السمكية في المنطقة.