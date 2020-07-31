الكرملين: الروس المحتجزون في بيلاروسيا لم يرتكبوا أي إجراءات غير قانونية

أكد دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن الروس المحتجزين في بيلاروسيا هم موظفون في شركة أمن خاصة، وكانوا في رحلة ترانزيت إلى إسطنبول.

وقال بيسكوف: "فيما يتعلق بالمعلومات حول ظروف هؤلاء المواطنين، نقول بثقة أن هؤلاء المواطنين الروس وصلوا برحلة عبر بيلاروسيا متجهين إلى دولة أخرى، ولا علاقة لهم ببيلاروسيا نفسها أو بالشؤون البيلاروسية".

وتابع بيسكوف قائلا "لم يكن بحوزتهم أي شيء غير قانوني ولم يرتكبوا أي أعمال غير قانونية. هذا ما نعرفه بالتأكيد".

وشدد بيسكوف "لا نريد التدخل بأي شكل من الأشكال في الحملة الانتخابية لبيلاروسيا ونأمل أن تنجح وتلتزم بجميع مبادئ ومعايير حرية التعبير".

وأكدت وكالة "بيلتا" الحكومية البيلاروسية، نقلاً عن مسؤول في جهاز إنفاذ القانون، لم تذكر اسمه، أنه تم احتجاز 32 شخصا من مواطني روسيا بالقرب من مينسك.

وجاء في البيان: "الليلة، احتجز ضباط إنفاذ القانون في بيلاروسيا بالقرب من مينسك 32 مسلحا من الشركة العسكرية الأجنبية الخاصة (فاغنر). بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على شخص آخر واحتجازه في جنوب البلاد".