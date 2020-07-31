روسيا تفرض على جميع الأجانب القادمين إليها تقديم شهادة عدم الإصابة بفيروس "كورونا"

أصدرت كبيرة الأطباء الصحيين في روسيا، رئيسة هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية، آنا بوبوفا، اليوم الجمعة، قراراً يلزم جميع الأجانب الذين يصلون إلى روسيا بما في ذلك وأثناء العبور عبر روسيا، بحمل شهادة تثبت بأنهم غير مصابين بمرض"كوفيد-19".

موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص القرار على بوابة المعلومات القانونية: "على المواطنين الأجانب والأشخاص دون جنسية، عند صعودهم إلى طائرة تقوم برحلة جوية دولية إلى أراضي روسيا الاتحادية، بما في ذلك ولغرض العبور عبر أراضي روسيا، عند اجتياز حدود الدولة الروسية، حيازة شهادة طبية (باللغتين - الروسية أو الإنجليزية، تُثبت النتيجة السلبية للاختبار المخبري لاكتشاف مرض"كوفيد-19"،

ويذكر أن مثل هذه الاختبارات ينبغي تنفيذها باستخدام طريقة تفاعل البوليميريز المتسلسل قبل ثلاثة أيام تقويمية من تاريخ الوصول إلى روسيا.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 5482 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 695 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 839981 إصابة.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 695، ثم منطقة سفيردلوفسك بعدد 210 حالة، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة.