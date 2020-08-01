شركة "إيروفلوت" الروسية تلزم ركابها باختبارات PCR سلبية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، أنه يجب على الأجانب الذين يصلون إلى روسيا، قبل مغادرة بلدانهم، إظهار نتائج اختبار فيروس كورونا تثبت عدم إصابتهم "بكوفيد - 19".

ونشرت الشركة (29 تموز/ يوليو) على موقعها الرسمي بيانا جاء فيه: "لا يخضع الأشخاص القادمين من البلدان التي سوف تستأنفت معها حركة الطيران في الأول من شهر أغسطس، للحجر الإلزامي لمدة 14 يومًا".

وتابع البيان: "يجب على الأجانب الذين يخططون للسفر إلى روسيا من الدول التي استؤنفت معها الرحلات الجوية المنتظمة، بما في ذلك ركاب الترانزيت، تقديم نتيجة اختبار PCR سلبية،على ألا تتجاوز مدة الاختبار 72 ساعة قبل بدء الرحلة وفي حال عدم توفرها سيتم منع الركاب من الصعود إلى الطائرة".

أما بالنسبة للروس الذين يرغبون بمغادرة البلد فيمكنهم "في موسكو إجراء اختبار PCR، في مطارات "شيريميتيفو" و"فنوكوفو"، بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير الخدمة في عدد من العيادات العامة والخاصة".

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في اجتماع حكومي أن روسيا ستستأنف الرحلات الدولية اعتبارا من أول شهر آب/ أغسطس المقبل.