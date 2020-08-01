اصطدام ناقلة وقود بطائرة في مطار شيريميتيفو في موسكو...فيديو

تعرضت السيارة لأضرار بالغة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة الحادث.

نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من مطار موسكو شيريميتيفو، حيث يظهر تصادم شاحنة وقود مع طائرة.

وقع الحادث في المطار الساعة 5.49 صباحا. اصطدم سائق سيارة النقل الخاصة بطائرة إيرباص A321 ،التي كانت متوقفة دون طاقم وركاب على متنها.

وقالت الخدمة الصحفية في شيريميتيفو: "السيارة والطائرة تضررتا، ولم تقع إصابات. إن الحادث لم يؤثر على عمل المطار. يجري تحديد ظروف وأسباب الحادث".

يظهر في الفيديو أن شاحنة الوقود اصطدمت بمقدمة الطائرة. ظهرت أضرار جسيمة على الجزء الأمامي من بدن الطائرة.