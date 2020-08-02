طبيب روسي يحذر من مخاطر عدم ارتداء الكمامات الطبية

حذر كبير أطباء القلب في وزارة الصحة الروسية سيرغي بويتسوف من مخاطر عدم ارتداء الكمامات الطبية عند التواصل مع الآخرين، مشيرا إلى كونه الخطأ الرئيسي المرتكب أثناء رفع القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وقال بويتسوف اليوم الأحد: "تذكروا عندما يرتدي كل من المشاركين في عملية انتقال العدوى أي الشخص المصاب والشخص السليم، فهذه هي الطريقة الأفضل لأيقاف انتشار العدوى".

كما حذر الطبيب الروسي من خطر المعالجة الذاتية، مشيرا إلى أن تناول بعض الأدوية بدون وصفة طبية من الطبيب يمك أن يسبب مضاعفات خطيرة مثل السكتة الدماغية أو النزيف المعوي.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم 17.3 مليون حالة، وتوفي أكثر من 675 ألف شخص.

وتجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا اليوم حاجز الـ850 ألف إصابة والتي شهدت انخفاضا بتسجيلها 5427 إصابة مقابل 5462 إصابة في اليوم السابق ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة الى 850870 .