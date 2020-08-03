روسيا... فتح السماء أمام الطائرات المدنية محلية الصنع

وكانت روسيا في زمن الاتحاد السوفيتي تعتمد على الطائرات المحلية الصنع في قطاع الطيران العسكري وقطاع الطيران المدني على نحو سواء. وفي تسعينات القرن الماضي توجه قطاع الطيران المدني فيها لاستخدام الطائرات الأجنبية الصنع بينما واجهت صناعة الطائرات المدنية في روسيا حالة من الركود ولم تعد تنتج المزيد من طائرات الركاب.

التوسع في استخدام الطائرات الروسية

بدأت الأمور تتغير في القرن الحالي حيث توجهت الدولة لدعم صناعة الطائرات، فبدأت روسيا تنتج طائرات مدنية جديدة منها "سوخوي سوبرجيت" و"إم إس-21". وأكد نائب رئيس وزراء روسيا، يوري بوريسوف، مؤخرا أن الحكومة الروسية ستواصل السير في هذا الاتجاه.

ومن أجل التوسع في استخدام طائرات الركاب الروسية المحلية الصنع سيتم إنشاء شركة طيران جديدة تابعة للدولة على أساس شركة "ريد وينغز". وستركز الشركة الجديدة على استخدام الطائرات الروسية حيث تقرر أن تحصل الشركة المزمع تأسيسها على 16 طائرة من "طائرات القرن الـ21" (إم إس-21) و60 طائرة من طراز "سوخوي سوبرجيت" خلال الأعوام الأربعة القادمة.

آيروفلوت

ويفترض أن تقدر شركة الطيران المزمع تأسيسه على أساس "ريد وينغز" على منافسة كبرى شركات الطيران الروسية "ايروفلوت" التي ستستمر في الاعتماد على الطائرات الأجنبية الصنع على الخطوط الدولية حتى ظهور طائرة "إيل-96-400إم" الروسية في عام 2026.

ومن أجل نقل المسافرين داخل روسيا تلجأ شركة "آيروفلوت" إلى استخدام المزيد من طائرات "سوخوي سوبرجت". وأكد رئيس الشركة فيتالي سافيلييف لرئيس الدولة فلاديمير بوتين، أن شركته ستواصل دعمها لصناعة الطائرات في روسيا، مشيرا إلى "أننا ننوي شراء ثمانية طائرات من طراز "سوخوي سوبرجت" في العام الحالي".

ويجب أن تشتري شركة "آيروفلوت " 14 طائرة أخرى من طراز "سوخوي سوبرجت" خلال عام 2021، وتملك "آيروفلوت" 54 من طائرات "سوخوي سوبرجت" حاليًا.

وتنوي شركة "روسيا"، وهي شركة تابعة لـ"آيروفلوت" شراء 85 طائرة من طراز "إم إس 21" و150 طائرة من طراز "سوخوي سوبرجت".

وستحصل شركتا طيران روسيتان أخريان هما "أزيموت" و"ياقوتيا" على المزيد من طائرات "سوخوي سوبرجت".