دبلوماسي روسي يكشف وجهة المحتجزين الروس في بيلاروسيا قبل اعتقالهم

كشف القنصل الروسي في مينسك، كيريل بليتنيف، اليوم الاثنين، أن المواطنين الروس المحتجزين في بيلاروسيا كانوا يخططون للوصول إلى إحدى دول أمريكا اللاتينية عبر مينسك.

وقال بليتينيف خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "روسيا 1": "أعرب هؤلاء المحتجزين عن حيرتهم فيما يتعلق بالأحداث التي تدور حولهم، حيث أخبرونا أنهم وصلوا إلى العاصمة البيلاروسية للانطلاق منها إلى إحدى دول أمريكا اللاتينية".

وأضاف القنصل "في 25 يوليو/تموز كان عليهم جميعاً أن يسافروا من مطار مينسك إلى اسطنبول. ثم إلى دولة ثالثة والوجهة النهائية كانت إحدى الولايات في منطقة أمريكا اللاتينية".

وكانت وكالة بيلتا الحكومية البيلاروسية قد ذكرت نقلاً عن مصدر، أن 32 مسلحاً يعملون لصالح شركة "فاغنر" الأجنبية الخاصة، اعتقلوا بالقرب من مينسك، واحتجز آخر في جنوب البلاد. جميعهم يحملون الجنسية الروسية، وفي الوقت نفسه ووفقا للتقرير وردت معلومات سابقة حول وصول "أكثر من 200 ميلح إلى بيلاروس لزعزعة استقرار الوضع خلال الحملة الانتخابية.

وأعلنت السفارة الروسية لدى بيلاروس، في وقت لاحق، أنها تلقت إخطارًا رسميًا من وزارة الخارجية البيلاروسية باحتجاز 32 مواطناً روسيا.