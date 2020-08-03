روسيا تتوصل إلى سر تكنولوجيا صناعة مراوح طائرات المستقبل

توصلت روسيا في الأيام الأخيرة إلى صنع مراوح حديثة ومتطورة قد يكون لديها أثر كبير على صناعة طائرات المستقبل.

وأعلن ألكسندر إينوزيمتسيف، المدير التنفيذي للشركة التي تعمل على صنع محرك "بي دي-35"، وهو محرك الطائرات، في تصريحات صحفية أن المروحة التي صُنعت ريشها من المواد المركبة البوليميرية اجتازت أول امتحان بنجاح.

وبدأت روسيا العمل على مشروع إنشاء محرك "بي دي-35" في عام 2016. وكان على صنّاعه أن يجتازوا عدة عقبات تتمثل أبرزها في استحالة استخدام المروحة المعدنية لأنها تجعل المحرك المزمع إنشاؤه ثقيلا إلى حد لا يطاق في حين تحتاج الطائرات إلى محرك خفيف.

ومن أجل إنقاص وزن محركات الطائرات يلجأ صنّاعها إلى استخدام المواد المركبة الحديثة. ولم تكن روسيا تملك التكنولوجيا المناسبة لاستخدام المواد المركبة عندما بدأت العمل على صنع محرك المستقبل. وتمكن المهندسون الروس، مع ذلك، من إيجاد ما أتاح لهم صنع مروحة المحرك من المواد البوليميرية الخفيفة.

وأكد مدير الشركة الروسية المصنعة لمحركات الطائرات أن المهندسين الروس يسيرون في الاتجاه الصائب ولا بد من أن يقبضوا على ناصية صنع ريش مراوح المحركات من المواد المركبة البوليميرية في وقت قريب، وهو ما يتيح تخفيض وزن المروحة بنسبة 30 في المائة.

ومن الجدير ذكره أن مشروع "بي دي-35" يتضمن إنشاء المحرك التربيني المروحي القادر على إنتاج قوة دفع تتراوح بين 33 و40 طنًّا أثناء إقلاع الطائرة. ويُزمع استخدام محرك المستقبل في الطائرات المستقبلية العريضة الجسم ومنها طائرة CR929 من صنع روسي صيني مشترك.