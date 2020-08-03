روسيا سترد على أمريكا بشكل فوري في حال نشرها صواريخ نووية أو غيرها

أعلنت الخارجية الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن روسيا سترد، على الفور، على نشر أمريكا للصواريخ في أي منطقة سواء كانت نووية أو غير نووية.

أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها بمناسبة ذكرى انسحاب أمريكا من معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، إن موسكو سترد على الفور على نشر الولايات المتحدة للصواريخ النووية وغير النووية في أي منطقة.

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن تصرفات الولايات المتحدة تشير إلى حقيقة أنه "ببساطة لا توجد أي قيود على معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وتضاعف (تصرفات أمريكا) التهديدات للأمن والاستقرار العالميين".

وأضافت الوزارة: "بعد الانسحاب (انسحاب أمريكا) من المعاهدة، حددت واشنطن على الفور مسارا للانتهاء في أقرب وقت ممكن من تطوير صواريخ كانت محظورة سابقا بموجب معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى".

وبينت الوزارة أن أمريكا كانت قد "أجرت اختبارات ميدانية، والتي أكدت تماما صحة سنوات عديدة من المطالبات الروسية بامتثال واشنطن للمعاهدة".

يتبع ...