مركز علمي روسي يبدأ اختبار اللقاح التجريبي ضد كورونا على الأطفال

أعلن مدير المركز ألكسندر غينتسبورغ لوكالة "سبوتنيك"، أن مركز "غامالي" الوطني للأبحاث يخطط لبدء اختبار لقاح "كوفيد-19" على الأطفال في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط من العام المقبل.

وقال المدير: "نحن نحضر مجموعة الوثائق اللازمة الآن فالمعهد لم يقم بتجارب على الأطفال من قبل... وتحضر الوثائق بالمشاركة مع أطباء الأطفال ثم ستقدم إلى وزارة الصحة وبعد ذلك سنتمكن من إجراء التجارب لكن فقط بعد إنهاء التجارب على البالغين والكبار في السن".

ووفقا له، سيبدأ الاختبار في فصل الشتاء، لأن المرحلة الثالثة من تجارب لقاح فيروس كورونا على البالغين ستستغرق حوالي خمسة أشهر.

وأعلنت هيئة الرقابة على الاستهلاك الروسية "روس بوتريب نادزور"، في وقت سابق، إنه يتم تطوير 26 نوعًا مختلفًا من اللقاحات ضد فيروس كورونا على أساس تجارب 17 منظمة علمية. واجتاز لقاح واحد طوّره مركز "غامالي" تجارب سريرية على المتطوعين. كما يقوم مركز "فيكتور" بتطوير لقاح على ستة منصات تكنولوجية مختلفة. ومن المقرر إطلاق أول لقاح منهما في سبتمبر/أيلول، والثاني في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.

ومن المخطط بدء حملات تلقيح السكان في روسيا في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل وأولهم المعلمين والأطباء.