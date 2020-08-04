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    طائرة إيل-114 رادار

    روسيا تطلق طائرة ركاب جديدة قريبا

    © Sputnik . Vladimir Astapkovitsh
    روسيا
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    تواصل روسيا الاستعدادات لإطلاق طائرة مدنية جديدة، حيث من المتوقع أن تنجز طائرة "إيل-114" رحلتها الجوية الأولى في سبتمبر/أيلول 2020.

    وأعلن رئيس الشركة الروسية لصناعة الطائرات في روسيا، يوري سلوسار، خلال زيارة قام بها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن طائرة جديدة من طراز "إيل-114" ستقوم بالطلعة الجوية الأولى في سبتمبر/أيلول القادم طبقا لخطة الموضوعة".

    الحاجة الماسة

    وتتسع طائرة "إيل-114" الروسية الجديدة لـ68 راكبا، ويمكنها أن تطير بسرعة 500 كيلومتر في الساعة، وتقوم بالرحلات في كل الظروف الجوية ويمكنها أن تنطلق من مطار ترابي.

    وقال رئيس الشركة إن "روسيا وبخاصة مناطقها التي يصعب الوصول إليها في أمس الحاجة إلى طائرة كهذه".

    ومن المقرر أن ينتج مصنع الطائرات الواقع في مدينة لوخوفيتسي في ريف العاصمة موسكو، 12 طائرة من طائرات "إيل-114" في السنة.

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    © Sputnik . Press Service of Roscosmos
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    وكانت الشركة المصنعة لطائرات "إيليوشين" قد اتجهت لصنع طائرة جديدة من هذا النوع يجب أن تحل محل طائرات "أنتونوف" على الخطوط الجوية المحلية، في القرن الماضي. وتم اختيار المصنع الواقع في مدينة طشقند عاصمة جمهورية أوزبكستان لينتج طائرات "إيليوشين" الجديدة. إلا أن هذا المصنع أصبح خارج روسيا بعد حل اتحاد الجمهوريات السوفيتية في عام 1991.

    وأقبلت روسيا في بداية الألفية الثالثة على إنتاج طائرات "أنتونوف (أن) 140" بالتعاون مع مؤسسة "أنتونوف" الواقعة في جمهورية أوكرانيا. وأوقفت الأزمة التي تفجرت في جمهورية أوكرانيا العمل المشترك على صنع طائرات "أنتونوف"، فظلت الحاجة إلى طائرة جديدة يمكنها أن تحل محل طائرات "أنتونوف" المتقادمة قائمة.

    مصنع "ميغ"

    واختير المصنع الكائن في مدينة لوخوفيتسي، وهو مصنع تابع للشركة المصنعة لطائرات "ميغ"، لإنتاج طائرات "إيل-114" المزودة بمحرك "تي في7-117إس تي"، وهو محرك من صنع روسي. ويجب أن ينتج هذا المصنع 12 طائرة من طراز "إيل-114" في السنة.

    وصرح المهندس نيكولاي تاليكوف، رئيس فريق المهندسين الذين أنجزوا التصميم الهندسي لطائرة "إيل-114"، في نهاية عام 2018 أن الطائرة الجديدة يجب أن تحلق في السماء للمرة الأولى في عام 2020.

    وفي نفس الوقت صرح رئيس شركة "ميغ"، إيليا تاراسينكو، أنه يجب تسليم أولى طائرات "إيل-114" إلى مَن طلبها في عام 2021.

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