اختراع روسي يسهل علاج تجلط الأوعية الدموية

وذكرت مجلة "أبليد سورفيس ساينس"، نقلا عن المخترعين، أن الطريقة المبتكرة تيسّر علاج تجلط الأوعية الدموية، وأنها أكثر فعالية وأرخص مرتين تقريبا من نظيراتها.

ويحتاج الأمر إلى الوعاء الدموي الاصطناعي عندما يكون من المستحيل إصلاح الدمار الذي أصاب الوعاء الطبيعي بالدواء أو من خلال العملية الجراحية. ويُزال الوعاء المدمر، والحالة هذه، ويُزرع في مكانه الوعاء الاصطناعي.

وقال المخترع يفغيني بولباسوف: "إن أهم مزايا الطريقة المبتكرة أن السطح الخارجي للوعاء الذي تم إنشاؤه يتبلل بالماء بشكل جيد وهو ما يجعل الوعاء الاصطناعي يندمج في جسم الإنسان بسهولة بينما لا يتبلل السطح الداخلي وهو ما يضمن سريان الدم على أفضل نحو".

وأشار سيرغي تفيردوخلوبوف، رئيس فريق المخترعين، إلى أن الطريقة التي اخترعوها أرخص بنسبة 90 % من الطرائق المتوفرة حاليًا لإنتاج الأوعية الدموية الاصطناعية.