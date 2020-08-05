الخارجية الروسية: روسيا ولبنان يتفقان على الخطوات العملية للعمليات الإنسانية في بيروت

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تتفق حاليا مع لبنان على الخطوات العملية للمساعدات الإنسانية بعد انفجار مرفأ بيروت.

موسكو - سبوتنيك. وجاء على الصفحة الرسمية للوزارة الروسية، اليوم الأربعاء: "في الوقت الحالي، اتفق الطرفان على خطوات عملية استعدادا لتنفيذ المساعدات الإنسانية الروسية في لبنان، والتي يجب أن تبدأ في المستقبل القريب".

وصرحت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق من اليوم، عن إرسال 5 طائرات إلى لبنان للمساعدة في إزالة أنقاض الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت يوم أمس الثلاثاء.

وأعلن المتحدث باسم السفارة الروسية في بيروت، تضرر واجهة مبنى السفارة نتيجة الانفجار، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات بين الموظفين.

وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، متسببا في سقوط قتلى ومصابين وخسائر مادية كبيرة.