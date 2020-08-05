مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود

اعترضت مقاتلة روسية من طراز "سو-27" طائرة استطلاع أمريكية من طراز "أر سي-135" وطائرة دورية من طراز "بوسيدون" فوق البحر الأسود.

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء: "رصدت وسائل الدفاع الجوي هدفين طائرين يقتربان من الحدود الروسية فوق المياه الدولية للبحر الأسود، وقد انطلقت مقاتلة من طراز سو-27 تابعة لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة الجنوبية لاعتراضهما".

وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية اقترب لمسافة آمنة من الهدفين للتعرف عليهما، وتبين أنهما طائرة استطلاع من طراز "أر سي-135" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وطائرة دورية من طراز "أر 8 إيه- بوسيدون" تابعة للبحرية الأمريكية".

وتابع البيان: "بعد ابتعاد الطائرتين عن الحدود الروسية عادت المقاتلة إلى قاعدتها".