روسيا تجري نحو 30 مليون اختبار للكشف عن "كوفيد-19"

أعلنت الهيئة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريب نادزور"، اليوم الخميس، أنه تم إجراء أكثر من 29.7 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، وأن أكثر من 245 ألف شخص تحت الإشراف الطبي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.

موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان الهيئة: "تم إجراء أكثر من 29.7 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا. ولا يزال 245379 شخصا تحت الإشراف الطبي".

ووفقا للهيئة، خلال الـ24 الساعة الماضية، تم إجراء 283 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا.

وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، قد أعلن في وقت سابق، أنه من المخطط بدء حملات تلقيح السكان في روسيا ضد فيروس "كورونا"، في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال موراشكو في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن نخطط لأعمال تلقيح واسعة، علينا توسيع رقعة التلقيح تدريجيا، ومن المخطط لذلك في شهر أكتوبر".

وأوضح الوزير أنه سيتم بعد تسجيل اللقاح بدء استعماله على شرائح من السكان ومراقبة النتائج، وسيتم البدء بتلقيح الشرائح الأكثر عرضة للإصابة، وهم المعلمون والأطباء، مع المراقبة الطبية بعد التلقيح.

كما أعلن، في وقت سابق، مصدر في المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي" أنه من المقرر تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا في 10-12 آب / أغسطس المقبل.