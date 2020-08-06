الصحة الروسية ترسل فريق أطباء لجراحة الأطفال إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الخميس، إرسال فريق طبي من معهد أبحاث جراحة الأطفال وطب الأطفال والصدمات إلى بيروت لتقديم المساعدة الطبية لضحايا الانفجار".

وجاء في البيان: "تم إرسال فريق طب الأطفال من معهد أبحاث جراحة الأطفال التابع لوزارة الصحة بموسكو إلى بيروت لتقديم رعاية طبية متخصصة للأطفال والبالغين الذين أصيبوا بجروح خطيرة من انفجار مرفأ بيروت".

ولفت البيان إلى أنه تم إرسال الفريق الطبي إلى بيروت بناء على طلب من الحكومة اللبنانية.

وترأس الفريق مدير معهد أبحاث جراحة الأطفال في حالات الطوارئ والرضوض، الجراح فاليري ميتش. كما ضم الفريق ستة أطباء بتخصصات: الإنعاش، الرضوض، جراحي الأطفال وجراحي الأعصاب.

وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء، ما أدى إلى مصرع أكثر من 135 شخصاً، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين، ولا يزال العديد في عداد المفقودين.

وتسبب الانفجار في دمار هائل في المرفأ والمناطق المجاورة، وأعلن لبنان، إثر ذلك، الحداد لمدة ثلاثة أيام، كما أعلن بيروت مدينة منكوبة.