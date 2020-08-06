الخارجية الروسية: لافروف يلتقي بنظيره الألماني يوم 11 أغسطس في موسكو

أفاد نائب مدير القسم الإعلامي بوزارة الخارجية الروسية، ألكسي زايتسف، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي بنظيره الألماني، هايكو ماس، في موسكو يوم 11 آب/أغسطس الجاري.

موسكو - سبوتنيك. وقال زايتسف، اليوم الخميس: "في 11 آب/أغسطس، سيقوم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بزيارة عمل لموسكو وسان بطرسبروغ. ستتم الرحلة عشية الذكرى الخمسين للتوقيع بين الاتحاد السوفياتي وألمانيا لمعاهدة موسكو في 12 آب/أغسطس 1970".

وأضاف المتحدث الروسي: "ومن المقرر في الصباح إجراء محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وهايكو ماس. سيناقش وزيري الخارجية القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الروسي الألماني، والتحقق من جداول الاتصالات المقبلة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بحلول نهاية العام".

وتابع زايتسف: "هناك تبادل متعمق لوجهات النظر حول المشاكل الدولية الأكثر إلحاحا، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا وسوريا وليبيا، وكذلك الوضع حول خطة العمل المشتركة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن الاستقرار العالمي والأمن الاستراتيجي".