الدفاع الروسية: خمس دول تؤكد إقامة أجنحة وطنية في معرض "آرميا- 2020"

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن خمس دول هي بيلاروس والبرازيل والهند وكازاخستان وباكستان أكدت إقامة أجنحة وطنية خلال المعرض العسكري التقني "آرميا - 2020"، الذي سيجري في مقاطعة موسكو في آب/ أغسطس الجاري.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان، إن "خمس دول (بيلاروس والبرازيل والهند وكازاخستان وباكستان) ستقيم أجنحة وطنية خلال المنتدى، حيث سيعرض شركاؤنا الأجانب أكثر التصاميم والتطورات [التقنية] الواعدة".

في وقت لاحق، أوضحت وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن الحديث يجري عن الخمس دول فقط، التي أكدت مشاركتها بدقة. ومن المتوقع مشاركة دول أخرى.

يشار إلى أن ممثلي 72 دولة يخططون للمشاركة في المنتدى، بالإضافة إلى ذلك، خططت، في وقت سابق، أرمينيا وبيلاروس والبرازيل واليونان والهند وإيران وكازاخستان والصين وسريلانكا وجمهورية إفريقيا الوسطى وأوسيتيا الجنوبية لإرسال وفود رفيعة المستوى، لتتبعها فيتنام ورواندا ولبنان.

هذا وكان مدير الإدارة العامة للبحوث العلمية والدعم التكنولوجي للتكنولوجيا المتقدمة في وزارة الدفاع الروسية، اللواء أندريه غونتشاروف، قد أعلن في وقت سابق، أن سبع دول - أرمينيا، بيلاروس، كازاخستان، الصين، باكستان، الهند، إيران - تخطط لإقامة أجنحة وطنية في المعرض.