جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يقتل مسلحين في أنغوشيا

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية أنغوشيا الروسية، اليوم الجمعة، عن قتل اثنين من المسلحين كانا يستعدان للقيام بهجوم إرهابي في المنطقة.

وأصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية أنغوشيا بيانا، قالت فيه: "بناء على مصادر استخبارية وعسكرية تم رصد مسلحين كانت لديهم خطط للقيام بأعمال إرهابية في الجمهورية".

وأضاف البيان: "ومن أجل منعهم من ارتكاب أعمال إرهابية وضمان سلامة المواطنين، اتخذ رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قرارًا بإجراء عملية لمكافحة هؤلاء المسلحين".

وتابع البيان: "تم تطويق منزل الإرهابيين وطلب منهم إلقاء أسلحتهم والاستسلام للسلطات، لكنهم فتحوا النار على عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وخلال تبادل إطلاق نار تم قتل اثنين من المسلحين وتم اعتقال أحدهم، كما تم العثور على أسلحة وذخيرة وعبوة ناسفة في المنزل".