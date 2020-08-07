"روسكوسموس" الروسية تعتزم تصنيع صاروخ "القرن الحادي والعشرين"

صرح المدير العام لمؤسسة "روسكوسموس" الحكومية الروسية للنشاط الفضائي، دميتري روغوزين، اليوم الجمعة، أن المؤسسة تخطط لتصنيع صاروخ حامل من نوع "سويوز- إل.إن.جي" ذي مرحلة أولى متعدد الاستخدام ستتفوق على صاروخ فالكون 9 كم من إنتاج شركة سبايس إكس، من حيث العدد التقديري للإطلاقات - حيث سيتم تصميمها لـ 100 رحلة".

موسكو - سبوتنيك. وقال روغوزين لوكالة "سبوتنيك": "نحن الآن نعمل على تصنيع صاروخ يستخدم وقود الميثان ليحل محل صاروخ "سويوز -2 ". سيتم تصميمه منذ البداية بصفته مجمعا صاروخيا فضائيا متعدد الاستخدام. ليس" شبه متعدد الاستخدام "، كما هو الحال في شركة "سبايس إكس"، ولكن متعدد الاستخدام".

وأوضح أن مثل هذا الصاروخ سيكون قادرًا على القيام بــ 100 رحلة.

وقال المدير العام لمؤسسة "روسكوسموس": "سيكون صاروخ القرن الحادي والعشرين".

وتجدر الإشارة إلى أن صاروخ فالكون 9 من إنتاج شركة "سبايس إكس" تم تصميمه على أساس أن العدد الأدنى لرحلاته سيبلغ 10 رحلات.

يذكر أنه سبق وأعلنت مؤسسة "روسكوسموس" في أيلول/سبتمبر 2019، أن تكلفة تصنيع صاروخ روسي جديد من الدرجة المتوسطة مزود بمحرك الميثان وقابل لإعادة الاستخدام ستبلغ نحو 900 مليون روبل (ما يعادل 12 مليون و322 ألف دولار)، بينما تبلغ تكلفة إطلاقه نحو 40.5 مليون دولار. سيكون الصاروخ الجديد قادرًا على حمل 9 أطنان من قاعدة فوستوتشني الفضائية إلى مدار أرضي منخفض، و2.2 طن إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض.