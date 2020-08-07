وزارة الصحة الروسية تتحدث عن مواعيد تسجيل لقاح كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة الروسية أن وثائق تسجيل لقاح مركز "غامالي"، بما في ذلك بيانات التجارب السريرية، قيد الفحص، وسيتم البت في مسألة التسجيل فيما بعد.

وجاء في البيان أن "المستندات المطلوبة لتسجيل اللقاح التي طورها مركز "غامالي" للأبحاث، التابع لوزارة الصحة الروسية، بما في ذلك بيانات من التجارب السريرية، قيد الفحص. وسيتم البت في مسألة تسجيل اللقاح بناءً على نتائج الفحص".

كما كشف نائب وزير الصحة الروسية، أوليغ غريدنيف، اليوم الجمعة، أن اللقاح الأول ضد فيروس كورونا الذي طوره مركز "غامالي" سيتم إعطاؤه للأطباء والجسم الطبي الذي يعمل على مواجهة الفيروس، بالإضافة إلى الاستعداد لتطعيم كبار السن.

وأعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، في وقت سابق، إنه يتم تطوير 26 نوعًا مختلفًا من اللقاحات ضد فيروس كورونا على أساس تجارب 17 منظمة علمية. واجتاز لقاح واحد طوّره مركز "غامالي" تجارب سريرية على المتطوعين. كما يقوم مركز "فيكتور" بتطوير لقاح على ستة منصات تكنولوجية مختلفة. ومن المقرر إطلاق أول لقاح منهما في سبتمبر/ أيلول، والثاني في أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام.