الإعلان عن موعد استئناف الرحلات الجوية بين روسيا وتركيا

ذكرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية أن شركات الطيران الروسية والتركية ستستأنف رحلاتها من روسيا إلى المنتجعات التركية، يوم غد الاثنين.

وقالت الوكالة في بيان "سيتم توسيع برنامج الرحلات الدولية غدا، في العاشر من أغسطس/آب، حيث ستستأنف شركات النقل الجوي الروسية والتركية رحلاتها، والتي ستنقل الروس إلى المنتجعات التركية في مدن دالامان وبودروم وأنطاليا".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية استئناف الرحلات الجوية الدولية وتشغيل شركات طيران روسية وأجنبية بشكل منتظم ابتداء من 1 أغسطس/آب الجاري.

ويتعين على شركات الطيران الروسية والأجنبية، اتباع توجيهات خاصة لمنع انتشار فيروس كورونا عند القيام برحلات دولية إلى المطارات الروسية في ظروف رفع قيود الحجر الصحي التدريجي.

وقال وزير النقل الروسي سابقا، يفغيني ديتريخ، إن سلطات الطيران الروسية تتفاوض مع 30 دولة بشأن إعادة الرحلات الجوية.

يذكر أن روسيا علقت جميع الرحلات الجوية منذ 27 مارس/ آذار، باستثناء بعض الرحلات المتعلقة بالتصدير والشحن والبريد وسيارات الإسعاف والرحلات الإنسانية.