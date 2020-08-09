روسيا تدفع بطائرة سوخوي-27 لاعتراض طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية فوق البحر الأسود

وأضاف البيان" اقترب طاقم الطائرة المقاتلة الروسية من مسافة آمنة من الجسم الجوي وحددها على أنها طائرة استطلاع لاسلكية تابعة للبحرية الأمريكية EP-3E Aries".

وقالت الدفاع الروسية في بيان اليوم الأحد" "في 9 أغسطس، رصدت أجهزة مراقبة الأجواء الروسية فوق المياه المحايدة للبحر الأسود هدفا جويا يقترب من حدود دولة الاتحاد الروسي. تم رفع مقاتلة من طراز Su-27 من قوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الجنوبية لاعتراض الهدف".

وأكد البيان أنه بعد أن ابتعاد طائرة الاستطلاع الأمريكية من الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى القاعدة.

تمت الرحلة الكاملة للطائرة الروسية Su-27 وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي. لم يُسمح لطائرة الاستطلاع الأمريكية بخرق حدود الدولة للاتحاد الروسي.