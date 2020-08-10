إطلاق سراح مراسل "آر تي" في مينسك

أفرجت سلطات بيلاروس عن مراسل قناة "آر تي" كونستانتين بريديبايلو بعد فترة وجيزة من اعتقاله في مينسك.

وقال بريدبايلو لوكالة "سبوتنيك" "تصرفوا بلطف. لم يضربوني. أخذوني إلى ميدان بنغالور".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعربت في وقت سابق من مساء اليوم عن أملها في أن يتم الافراج عن مراسل قناة "آر تي" قسطنطين بريديبايلو في غضون ساعة من اعتقاله.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت السلطات البيلاروسية سراح مراسل "سبوتنيك" في مينسك يفغيني أولينيك، الذي تعرض للضرب والاحتجاز بعد أعمال شغب ليلية في بيلاروس.

وقال أولينيك، اليوم :"غادرت مكتب المنطقة للشؤون الداخلية في حوالي الساعة 12:00.. أشعر أنني بخير. لا أعتقد إنني بحاجة للذهاب إلى المستشفى".

واندلعت في العاصمة البيلاروسية ومدن عدة أخرى بعد إغلاق مراكز التصويت عبر البلاد، احتجاجات تحولت إلى صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق في بيلاروس، إيفان نوسكيفيتش، أنه تم فتح قضايا جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة، مؤكدا على أن المشاركين في هذه الأعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.