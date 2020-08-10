موسكو: رغم محاولات بعض القوى تنظيم احتجاجات واسعة إلا أن السلطات البيلاروسية لم تسمح بالتصعيد

قالت الخارجية الروسية، إن السلطات البيلاروسية تمكنت من منع التصعيد الخطير للموقف على الرغم من محاولات بعض القوى تنظيم احتجاجات واسعة النطاق بعد انتهاء التصويت.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية تعليقا على الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، اليوم الاثنين، أن موسكو تتابع الأحداث في بيلاروس عن كثب "موسكو تتابع عن كثب تطورات الأحدث خلال

وأضافت الخارجية في البيان" "نحن مقتنعون بأن الاختيار الذي اتخذه شعب بيلاروسيا سيسمح لنا بمواصلة حل المهام، التي تواجه الجمهورية وسيسهم في تعزيز الصداقة بين بلدينا الشقيقين".

الانتخابات في بيلاروس، وعلى الرغم من محاولات بعض القوى تنظيم احتجاجات واسعة النطاق بعد انتهاء التصويت، إلا أن السلطات تمكنت من عدم السماح بالتصعيد الخطير للموقف".

وجرت الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا في 9 أغسطس/آب. وبعد إغلاق مراكز الاقتراع في مينسك، بدأت أعمال شغب استمرت حتى الصباح، فيما اعتقلت قوات الأمن عددا من المتظاهرين. واستخدمت قوات إنفاذ القانون القنابل اليدوية، وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.