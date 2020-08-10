خدمة التصوير في "سبوتنيك": المصور الصحفي إليا بيتاليف لم يتواصل معنا من مينسك منذ أكثر من 5 ساعات

أفاد قسم التصوير في وكالة "سبوتنيك" أن المصور الصحفي إليا بيتاليف لم يتواصل مع الوكالة من مينسك منذ أكثر من خمس ساعات.

وقالت خدمة التصوير في بيان اليوم الإثنين: "آخر اتصال معه كان في حوالي الساعة 17:40، وكان ذاهبًا إلى نصب في شارع بوبيديتلي، ومنذ ذلك الحين لم يتواصل معنا مجددا".

في غضون ذلك، أفرجت سلطات بيلاروس عن مراسل قناة "آر تي" كونستانتين بريديبايلو بعد فترة وجيزة من اعتقاله في مينسك.

وقال بريدبايلو لوكالة "سبوتنيك" "تصرفوا بلطف. لم يضربوني. أخذوني إلى ميدان بنغالور".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعربت في وقت سابق من مساء اليوم عن أملها في أن يتم الافراج عن مراسل قناة "آر تي" قسطنطين بريديبايلو في غضون ساعة من اعتقاله.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت السلطات البيلاروسية سراح مراسل "سبوتنيك" في مينسك يفغيني أولينيك، الذي تعرض للضرب والاحتجاز بعد أعمال شغب ليلية في بيلاروس.

وقال أولينيك، اليوم :"غادرت مكتب المنطقة للشؤون الداخلية في حوالي الساعة 12:00.. أشعر أنني بخير. لا أعتقد إنني بحاجة للذهاب إلى المستشفى".

هذا واعتقلت أجهزة الأمن البيلاروسية في وقت سابق عددا من الصحفيين الروس بعد الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا: موظفي "ديلي ستورم" أنطون ستاركوف وديمتري لاسينكو، وصحفي "ميدوزا" ماكسيم سولوبوف، ومراسل "آر تي" كونستانتين بريديبايلو و صحفي "سبوتنيك" بيلاروسيا يفغيني أولينيك ومراسلي قناة "دوجد" التلفزيونية.