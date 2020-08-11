السفارة الروسية في بيلاروس تقوم بكل ما يلزم للكشف عن مصير مصور "سبوتنيك"

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، أن السفارة الروسية تقوم بالاتصالات اللازمة مع السلطات الأمنية في بيلاروس لإيجاد مصور وكالة "سبوتنيك" الذي اختفى في ظروف غامضة بعد الاعتقالات التي حصلت في الأيام الأخيرة.

ذكرت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادر في السفارة الروسية في بيلاروس أنها تعمل على ضمان عودة المصور الصحفي وإيجاده بعد اختفائه وانقطاع التواصل معه.

وقال ممثل السفارة الروسية "نحن نبحث عن مكان المصور الصحفي إيليا بيتاليف ونقوم أيضا بتوضيح البيانات الخاصة باعتقالات أخرى محتملة أثناء الاحتجاجات في بيلاروس".

وأضافت المصادر: "لم يذهب بيتاليف إلى المستشفى حيث تم استقبال الجرحى بسبب احتجاجات في العاصمة البيلاروسية مينسك وبالتالي لا بيانات ولا معلومات إضافية".

وأفاد قسم التصوير في وكالة "سبوتنيك" أن المصور الصحفي إليا بيتاليف لم يتواصل مع الوكالة من مينسك منذ أكثر من خمس ساعات.

وقالت خدمة التصوير في بيان اليوم الإثنين: "آخر اتصال معه كان في حوالي الساعة 17:40، وكان ذاهبًا إلى نصب في شارع بوبيديتلي، ومنذ ذلك الحين لم يتواصل معنا مجددا".

في غضون ذلك، أفرجت سلطات بيلاروس عن مراسل قناة "RT" كونستانتين بريديبايلو بعد فترة وجيزة من اعتقاله في مينسك.