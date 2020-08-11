بوتين يعلن عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في روسيا

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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في روسيا.