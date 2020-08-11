الهيئة الفدرالية للرقابة الروسية تعلن عن انتشار محدود للطاعون الدبلي على الحدود مع منغوليا

أعلنت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين في روسيا "روسبوتريب نادزور"، اليوم الثلاثاء، عن انتشار الطاعون الدبلي في بعض مناطق توفا الواقعة في منطقة ألتاي الروسية المحاذية لدولة منغوليا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات الهيئة الفدرالية للرقابة التي قالت: "تم الكشف عن انتشار واسع للطاعون على أراضي بؤرتي "أوفيورسكي" و"مونجون تايجينسكي" وكارجينسكي وكارا بيلديرسكي بمساحة إجمالية تقدر بـ 340.1 كيلومتر مربع".

وأوضحت الإدارة أنه في منطقة مونجون-تايجينسكي كوجون، تم تسجيل أوبئة الطاعون على مساحة 55.5 كيلومترا مربعا، حيث تتواجد ثمانية مخيمات للرعاة ويعيش في تلك المنطقة نحو ثلاثة آلاف شخص".

في وقت سابق، تم اكتشاف الطاعون في غرب منغوليا في المنطقة المجاورة لجمهورية ألتاي الروسية. وقالت السلطات المنغولية إنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.