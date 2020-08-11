أول زعيم عربي يهنئ بوتين بتسجيل لقاح مضاد لفيروس كورونا

جاء إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، عن توصل العلماء في المختبرات الروسية إلى إنتاج وتسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا المستجد، ليمثل أملا جديدا في نجاة البشرية.

رام الله- سبوتنيك. وهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، نظيره الروسي على ما توصل إليه العلماء في المختبرات الروسية من إنتاج وتسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد اجتيازه جميع الاختبارات بفاعلية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال الرئيس عباس في برقية التهنئة التي بعثها للرئيس بوتين: "ونحن إذ نهنئكم يا فخامة الرئيس ومن خلالكم نثمن عالياً جهود العلماء والمختبرات الروسية وحكومتكم الموقرة على هذا السبق العلمي الفريد".

وتابع عباس: "نتمنى لكم ولشعبكم وبلدكم الصديق المزيد من النجاحات، متطلعين إلى توجيهاتكم النبيلة بأن يستفيد شعبنا من هذا اللقاح، بحيث تكون دولة فلسطين من أوائل الدول التي تحظى بعنايتكم في هذا الشأن، خاصة أنكم سبق وأن قدمتم لنا مساعدات وتجهيزات طبية لمواجهة هذه الجائحة الخطيرة".

واليوم أعلن الرئيس بوتين، عن تسجيل روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس التاجي في المستقبل القريب.

وكان وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، قد أعلن في وقت سابق أيضا، أنه من المخطط أن تنتج روسيا عدة ملايين من جرعة لقاح فيروس كورونا شهريا بحلول عام 2021.

ووفقا له، سيعتمد حجم الإنتاج على احتياجات نظام الرعاية الصحية. كما أنه من المتوقع بدء إنتاج أول لقاح محلي طوره المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي" في شهر أيلول /سبتمبر المقبل.