خبير: الحاجة للقاح ضد "كورونا" داخل روسيا لن تسمح بتصديره قريبا

رجّح رئيس قسم الإدارة الحكومية والبلدية في الجامعة الاقتصادية الروسية، رسلان أبراموف، بأن الحاجة إلى اللقاح الروسي المضاد لفيروس "كورونا" داخل البلاد لن تسمح قريباً بتصديره بشكل جماعي.

موسكو- سبوتنيك. وقال أبراموف لوكالة "سبوتنيك": "على الرغم من أن الاهتمام به في العديد من دول العالم، وعلى الرغم من أنه سيتم إنتاجه من قبل العديد من المؤسسات في وقت واحد، فإن الحاجة داخل البلاد لن تسمح قريبا لتصدير اللقاح على نطاق واسع".

وأشار الخبير إلى أن عمليات توصيل اللقاحات إلى بلدان ثالثة ستتأثر أيضا بالسرعة التي ستسجل بها لقاحات المرض، حيث أن النجاح واضح في هذا المجال في كثير من الدول.

وأضاف: "إن عدم تسجيل بلدان أخرى للقاحات يعود أساسا إلى التجربة الجارية في المرحلة الثالثة، التي أجريت في بلدنا في نسخة أقل"، مشيرا إلى أن روسيا خططت أيضا لاختبارات ما بعد التسجيل.

ونوه الخبير الروسي إلى أنه في الخريف يمكننا أن نتوقع بداية التطعيم الجماعي، وفي المقام الأول العسكريين والمعلمين وممثلي المهن الأخرى، الذين يتواصلون مع عدد كبير من الناس.

وخلص أبراموف إلى القول: "إن ذلك سيؤثر أكثر على بقية الروس وبعد ذلك يمكننا التحدث عن البيع الجماعي ونقل اللقاح إلى دول أخرى".

وأعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الثالثة لاختبار اللقاح الروسي ضد كوفيد-19، ستبدأ غدا 12 آب/أغسطس، وسيتم نشر جميع البيانات. وأكد إن بلاده أرسلت إلى منظمة الصحة العالمية معلومات حول اللقاح المسجل ضد (كوفيد-19)، وتأمل أن تدرجه المنظمة قريبًا في قائمة اللقاحات الخاصة بها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنها على اتصال بالسلطات الروسية لتقييم فعالية وسلامة أول لقاح مسجل لفيروس كورونا.

واليوم، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تسجيل روسيا لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، معربا عن تطلعه إلى إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس التاجي في المستقبل القريب.

وكان وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، قد أعلن في وقت سابق أيضا، أنه من المخطط أن تنتج روسيا عدة ملايين من جرعات لقاح فيروس كورونا شهريا بحلول عام 2021.