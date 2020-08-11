لافروف: موعد انعقاد قمة زعماء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لم يتحدد بعد

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن موعد انعقاد قمة زعماء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لم يتحدد بعد، وإنه جارٍ العمل على الجوانب التنظيمية للقاء.

موسكو – سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية: "جارٍ العمل في الوقت الحالي على الجوانب التنظيمية والموضوعية للقاء المزمع انعقاده. لا يوجد موعد محدد حتى الآن. مما لا شك فيه أن الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة هي علامة فارقة بالنسبة لنا، خاصة وأن إنشاءها كان نتاجا لانتصار عظيم".

وأشار لافروف إلى أن هدف روسيا هو التوصل إلى نتائج محددة، ولا تهدف إلى مجرد انعقاد اللقاء بأسرع وقت.

وأضاف لافروف: "ستسمح القمة - مرتكزة على الأرضية الثابتة لميثاق الأمم المتحدة - بإطلاق محادثة جادة ومباشرة بين القادة حول مبادئ التفاعل في الشؤون الدولية وطرق حل المشاكل الأكثر إلحاحًا للبشرية، والاتفاق على "قواعد سلوك" مشتركة، بما في ذلك بهدف الحفاظ على السلام العالمي ومنع وقوع مصادمات عسكرية واسعة النطاق".

هذا وطرح الرئيس بوتين، في يونيو/حزيران الماضي، فكرة عقد قمة لقادة الدول النووية الخمس في الأمم المتحدة (روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا) في أقرب وقت ممكن، شاكرا لاتفاق الشركاء الدوليين على عقدها.