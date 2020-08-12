لافروف: دور الأمم المتحدة ينمو وسط تزايد التهديدات العابرة للحدود

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن دور الأمم المتحدة يتنامى كمنصة لا بديل عنها للحوار الدولي على خلفية تزايد الارتباط المتبادل بين البلدان وزيادة التهديدات العابرة للحدود.

وقال لافروف، في مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية، إنه تم مؤخرا اعتبار الأمم المتحدة غير قادرة على الاستجابة السريعة للتحديات الناشئة والمساعدة في حل الأزمات الدولية، مشيرا إلى أنه "وتحت هذه الذريعة، تحاول بعض الدول الغربية فرض آليات صنع قرار بديلة على المجتمع الدولي، بما يتماشى مع مفهوم ما يسمى النظام العالمي القائم على القواعد".

وأضاف: "أنا لا أتفق مع هذا النقد بشكل، على الرغم من كل الصعوبات، تظل الأمم المتحدة حجر الزاوية في النظام العالمي بعد الحرب، وهي منصة بلا منازع تتاح من خلالها لجميع البلدان، دون استثناء، الفرصة لمناقشة وحل المشكلات الدولية الملحة على قدم المساواة. علاوة على ذلك، على خلفية زيادة الارتباط المتبادل بين الدول وزيادة عدد التهديدات العابرة للحدود، تزداد أهميتها والطلب عليها بلا شك".

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف إطلاق النار في جميع نقاط النزاع في العالم على خلفية تهديد فيروس كورونا المستجد.