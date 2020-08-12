مركز "غامالي": لقاح كورونا سيتم اختباره على الأطفال من كل الأعمار

كشف مدير مركز "غامالي" الروسي للأبحاث، ألكسندر غينزبورغ، اليوم الأربعاء، أن دراسات واختبارات عدة سيتم إجراؤها على الأطفال من أعمار مختلفة متعلقة بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" قال غينزبورغ: "بعد ابتكار اللقاح هناك اختبارات إضافية لمدة تتراوح بين ثلاثة أو خمسة أشهر حسب البروتوكول الطبي للمختبرات، حيث سيتم مراقبة اللقاح وتأثيره على الأطفال من مختلف الأعمار بدءا بأولاد حديثي الولادة وصولا إلى أطفال عمرهم 16 سنة".

وأكد غينزبورغ أن البحث عن عقار جديد لا يمكن أن يبدأ عند الأطفال إلا بعد الانتهاء من دراسة هذه الأدوية وتأثيرها على البالغين.

وختم غينزبورغ أن الاختبارات على اللقاح ما زالت مستمرة وذلك لتطويره وتفعليه أكثر وأكثر لكي تكون نتيجته إيجابية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن تسجيل روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس التاجي في المستقبل القريب.