وزير الصحة الروسي: حملة التطعيم ضد كورونا في روسيا ستكون طوعية

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، أن حملة التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ستكون طوعية للجميع، بما في ذلك الأطباء.

موسكو - سبوتنيك. وقال موراشكو للصحفيين ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" بهذا الصدد: "على أي حال سيكون التطعيم طوعياً... وكذلك سيتم تقديمه حسب اختيار العامل في المجال الطبي".

وأوضح موراشكو أن اللقاح الذي نجحت روسيا في تطويره ضد فيروس كورونا المستجد أثبت فعاليته وسيبدأ إنتاجه واستخدامه قريبا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، تسجيل روسيا لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس في المستقبل القريب.

كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، خلال مؤتمر عبر الإنترنت في المركز الصحافي الدولي التابع للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، يوم أمس، أنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد، من أكثر من 20 دولة في العالم.

وقال دميترييف: "لقد تلقينا بالفعل طلبات أولية لأكثر من مليار جرعة من اللقاح الروسي. المسألة هي بالطبع مسألة الموافقة على اللقاح في بلدان مختلفة، وهي مسألة قدرات إنتاج اللقاح في أسواق مختلفة، لكن يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا طلبات أولية لما يزيد قليلاً عن مليار [جرعة] من أكثر من 20 دولة".