غامالي: تكنولوجيا تطوير اللقاح الروسي تستخدم أيضا في بريطانيا والصين

صرح مدير المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، "غامالي"، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الأربعاء، بأن التكنولوجيا التي بواسطتها ابتكر المركز لقاحاً ضد "كوفيد-19" ، تستخدم أيضاً لتطوير اللقاح في بريطانيا والصين وعدد من الدول.

موسكو - سبوتنيك. وقال غينتسبورغ خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أن التكنولوجيا حققت تماما الآمال التي علقت عليها. في الوقت الحالي، كما تعلمون، هذه التكنولوجيا ليست فريدة من نوعها، بمعنى أنها تستخدم في إنكلترا والصين وعدد من البلدان الأخرى. ولكن في النسخة التي نستخدمها، هي الأكثر تطوراً من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر أعلى مجتمع خبراء دولي."

ووفقا له، تم الإبلاغ عن هذه التكنولوجيا في حينها في منظمة الصحة العالمية، وهذه "التكنولوجيا تم اختبارها في جميع الظروف ومن حيث المنشورات، ومن حيث المناقشات، ومن حيث تحديات الحياة.

وأضاف أن الأدوية التي تم تطويرها باستخدام هذه التكنولوجيا جعلت من الممكن حماية الناس من فيروس إيبولا في إفريقيا في حينها.

وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، قد أعلن اليوم أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مع مدير مركز "غامالي" أن إنتاج لقاح كورونا سيبدأ في غضون الأسبوعين القادمين، موضحا أن لقاح كورونا يعتمد على أرضية علمية ملموسة وأثبت فعاليته في الاختبارات السريرية.

وأضاف أن حملة التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ستكون طوعية للجميع، بما في ذلك الأطباء.

وأوضح موراشكو، أن اللقاح الذي نجحت روسيا في تطويره ضد فيروس كورونا المستجد أثبت فعاليته وسيبدأ إنتاجه واستخدامه في معالجة المصابين بالوباء قريبا.

وسجلت وزارة الصحة الروسية، أمس الثلاثاء، أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، الذي طوره مركز "غامالي" الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.