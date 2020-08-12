ميدفيديف: الولايات المتحدة تتحكم بشبكات الإنترنت العالمية وهذا أمر غير مقبول

قال نائب رئيس مجلس الأمن في روسيا الاتحادية، دميتري ميدفيديف، إن الولايات المتحدة تتحكم بشبكات الإنترنت العالمية وهذا أمر غير مقبول.

وأضاف ميدفيديف خلال اجتماع "أذكركم بأن الجميع يعرف جيدا، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم بشكل كامل في نظام إدارة الإنترنت ، وتعريف عناوين "أي بي".

وتسعى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، للمرة الأولى، لاستخدام خدمات البث عبر الإنترنت لتجنيد الجواسيس من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا.

وبحسب "رويترز"، أخبر ضابط في الوكالة لفصل دراسي مليء بالمجندين الجدد: "لا يتطلب الأمر سوى جزء واحد جديد من الاستخبارات الأجنبية، ويمكن أن يتغير كل شيء في لحظة".

وقالت نيكول دي هاي، المتحدثة باسم وكالة "سي آي إيه"، إن حملة التجنيد عبر الإنترنت قد تم تصورها قبل أن تكون هناك حاجة إلى إجراءات تباعد اجتماعي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.