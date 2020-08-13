السفير الإيراني: يجب أن يرحب المجتمع الدولي بإنتاج روسيا لقاحا لفيروس كورونا

أعرب السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، عن ترحيب بلاده بالإنجاز العلمي الذي حققته روسيا بإنتاجها أول لقاح في العالم لفيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وقال جلالي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": تجري إيران أبحاثًا حول إنتاج اللقاحات منذ بداية تفشي فيروس كورونا. وكان هناك تعاون وثيق في هذا المجال بين إيران وروسيا منذ تفشي الفيروس".

وتابع السفير الإيراني: "بعد نجاح روسيا في إنتاج أول لقاح للفيروس نحن نعتقد أنه يجب ليس علينا وحدنا فقط، بل المجتمع الدولي أن يرحب بهذا الإنجاز".

مشيرا إلى أن بلاده "ترحب بأي إنجاز يحققه أي بلد يسفر عن إيجاد لقاح أو دواء للقضاء على هذا الفيروس الفتاك".

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وأكد بوتين أن عملية التطعيم باللقاح ستكون متوفرة لجميع المواطنين الروس قريبا ومن دون مقابل مادي، وستكون على مراحل تبدأ بالفرق الطبية التي تكافح ضد الفيروس في الخطوط الأمامية وصولا إلى كبار السن المهددين وأخيرا إلى المواطنين العاديين. وقال بوتين إن ابنته أخذت اللقاح.