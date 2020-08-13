من المتوقع أن يتلقى الرئيس الفلبيني اللقاح الروسي ضد كورونا في مطلع مايو المقبل

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، اليوم الخميس، إن الفلبين تخطط لبدء التجارب السريرية للقاح الروسي ضد فيروس كورونا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع توقع تلقيح الرئيس رودريغو دوتيرتي في وقت مبكر من شهر مايو/ أيار 2021.

وقال المتحدث باسم دوتيرتي، هاري روك، في إفادة صحفية: "إن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في الفلبين من المقرر أن تبدأ من أكتوبر/ تشرين الأول وحتى مارس / آذار 2021، بعد أن أكملت لجنة من خبراء اللقاحات المراحل التجريبية الأولى والثانية في روسيا في سبتمبر/ أيلول الماضي"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "رويترز".

وأضاف: "من المقرر أن يتلقى الرئيس اللقاح في موعد لا يتجاوز الأول من مايو/ أيار العام المقبل، أي بعد أسابيع من انتهاء المرحلة الثالثة من التجربة السريرية الممولة من روسيا".

وقال روكي للصحفيين: "الأول من مايو هو الوقت الذي قد تسمح به مجموعة الأمن الرئاسي (PSG) بتقديم اللقاح للرئيس بمجرد الانتهاء من جميع الاختبارات المطلوبة".

وأصبحت روسيا، يوم الثلاثاء، أول دولة تمنح الموافقة التنظيمية للقاح COVID-19، الذي سيطلق عليه اسم "Sputnik V" تكريما لإطلاق الاتحاد السوفيتي للقمر الصناعي الأول في العالم.

ومنذ إعلان الرئيس الروسي عن اكتشاف اللقاح الجديد، ودب الأمل في البشرية التي تعيش أياما عصيبة منذ تفشي جائحة كورونا عالميا.

حصدت جائحة كورونا حتى الآن أكثر من 20 مليون ونصف المليون مصاب وما يلامس 750 ألف وفاة عالميا.

أخذت روسيا على عاتقها منذ تفشي الجائحة ضرورة إنقاذ البشرية وإيجاد لقاح يمنع الإصابة من الوباء الذي يهدد العالم، لذلك اكتشفت اللقاح والذي يحمل اسم "سبوتنيك V".