طلب السفارة اللبنانية في موسكو يصل إلى ميشوستين

طلب عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي (الدوما) ورئيس لجنة الصداقة الروسية - اللبنانية البرلمانية النائب يفغيني مارتشينكو، من رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين توسيع قائمة المساعدات لبيروت وإرسال مواد غذائية ومواد بناء.

وقال مارتشينكو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس :"تم إرسال الطلب إلى ميشوستين اليوم الثلاثاء"، مشيرا إلى أن طلبات مماثلة كانت قد وجهت إلى شركة الطاقة الروسية "روس نفط" وشركة الغاز الروسية "نوفوتيك".

وأوضح مارتشينكو أن "السفارة اللبنانية لدى موسكو قدمت قائمة بالمواد الغذائية كالأرز والسكر والدقيق واللحوم المعلبة والحليب المجفف للأطفال، وكذلك الأدوية ومواد البناء بما في ذلك الأبواب والتجهيزات الخاصة بها والأسلاك الكهربائية".

وأشار مارتشينكو إلى أن السفارة اللبنانية طلبت من الجانب الروسي تقديم مقترحات لترميم مرفأ بيروت وغيرها من المرافق.

يذكر أن سفير لبنان لدى روسيا الاتحادية شوقي بو نصار كان قد استقبل مارتشينكو يوم الجمعة الماضي 7 آب / أغسطس الجاري.

وخلال الاجتماع أكد مارتشينكو أنه سيوجه الطلب إلى رئيس الوزراء الروسي وشركات النفط والغاز الروسية العاملة في لبنان لطلب توسيع المساعدات للبلاد على خلفية انفجار مرفأ بيروت.